Продолжительность рабочей недели в РФ выросла до рекордных 38,5 часа

Россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю в первом квартале 2023 года. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа.

Исследование на основе данных Росстата провела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Использовалось выборочное обследование рабочей силы, которое ежемесячно проводит Росстат. Выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет. Результаты приводит РБК. Опрошенные изданием эксперты предположили, что увеличение рабочей недели связано с нехваткой персонала, с переходом некоторых предприятий на работу в несколько смен и с повышенной экономической вовлеченностью женщин.

В первом квартале 2023 года 89,8% россиян работали от 31 до 40 часов в неделю. Переработка (по закону это больше 40 часов) наблюдалась у 4,3% работников. Меньше 31 часа трудились 3,9% россиян.

В первом квартале 2022 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 14 минут в неделю, в 2021 году — меньше 38 часов. Самая короткая рабочая неделя была в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года (31 час 37 минут). К текущему максимальному показателю длительность рабочей недели приближалась в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут).

Сколько россиян считают, что работа вредит их здоровью,— в материале «Ъ» «Вред сделал из обезьяны человека».

Леонид Уварчев