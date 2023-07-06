Блинкен призвал главу МИД Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал поддержать вступление Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен побеседовал сегодня с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в альянс именно сейчас»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

Как уже сообщала пресс-служба МИД Турции, господин Блинкен и господин Фидан также поговорили о возможном расширении зерновой сделки.

Ранее Хакан Фидан высказывал сомнение в целесообразности вступления Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности. Министр говорил, что членство Швеции «приносит НАТО больше проблем, а не силы». Власти Турции обвиняют Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.

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