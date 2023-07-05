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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Турции Фидан обсудил с госсекретарем США Блинкеном зерновую сделку и расширение НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди прочего стороны обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО. Госдеп пока не представил свою версию переговоров.

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

«В ходе разговора были рассмотрены вопросы расширения НАТО, стамбульское зерновое соглашение, а также сотрудничество в борьбе с угрозой синтетических наркотиков и предстоящая 7 июля в США международная встреча, которая посвящена этой проблеме»,— говорится в сообщении турецкого МИДа в Twitter.

Ранее сегодня, 5 июля, выступая на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения, Хакан Фидан заявил, что Турция выступает за продление зерновой сделки, срок действия которой завершается 17 июля. При этом в МИД РФ накануне вновь заявили об отсутствии оснований для продления сделки.

4 июля Хакан Фидан, комментируя вступление Швеции в НАТО, усомнился в целесообразности этого шага с точки зрения стратегической безопасности. Он считает, что членство Швеции «приносит НАТО больше проблем, а не силы». Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

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