Доллар пока не округлился

Участники валютных биржевых торгов протестировали уровень в 90 руб./$, но превышение круглой отметки послужило скорее сигналом для фиксации спекулятивной прибыли. Слабость российской валюты по-прежнему определяется сокращением внешнеторгового профицита. ЦБ пока внешне спокойно относится к падению рубля. Но участники рынка допускают, что оно даст повод поднять ключевую ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Попытка курса доллара закрепиться выше уровня 90 руб./$ на торгах Московской биржи 4 июля не увенчалась успехом. В середине торгового дня курс американской валюты достигал 90,2 руб./$, максимума с 28 марта 2022 года. Однако преодоление круглой отметки послужило сигналом к фиксации прибыли и уже спустя два часа курс откатывался к 88,6 руб./$.

Закрылись торги на 89,19 руб./$, что на 50 коп. выше закрытия предыдущего дня.

Курс евро также ненадолго поднимался выше 98,28 руб./€, максимума с 29 марта 2022 года, и откатился к отметке 97,24 руб./€, на 60 коп. выше закрытия 3 июля. Курс китайской валюты поднимался до максимума с 19 апреля 2022 года — 12,47 руб./CNY, а закрылся на 12,33 руб./CNY.

Впрочем, ажиотажа на торгах не было, объемы операций с поставкой «завтра» в целом соответствовали средним значениям — чуть больше 100 млрд руб. по доллару, 125 млрд руб. по юаню и менее 50 млрд руб. по евро.

В целом участники рынка связывают ослабление рубля с сокращением внешнеторгового профицита. По данным Банка России, ежемесячное торговое сальдо в этом году составляло $8–13 млрд, тогда как в прошлом году — $18,5–32 млрд.

Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, 4 июля 2023 года: «Сузилось существенно сальдо текущего счета. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль».

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, российские доходы от экспорта сокращаются из-за слабости сырьевых цен на мировых рынках, а также вследствие западных санкций. В этом году в страну в целом поступает меньше валюты от экспорта, поскольку компании оставляют ее за рубежом.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, сокращение профицита платежного баланса на фоне оттока частного иностранного капитала и продолжающегося роста импорта обуславливает повышенный спрос на валюту внутри РФ.

Определенную поддержку российскому валютному рынку оказывает стабилизация цен на нефть, даже с учетом того, что они находятся вблизи минимальных значений с конца 2021 года. По данным Investing.com, котировки Brent с конца апреля находятся в диапазоне $74–77 за баррель.

Кроме того, по данным Минфина, в июне дисконт нефти Urals к Brent был менее $20 за баррель. Котировки российской нефти при продаже в Индию будут привязаны к сорту Dubai c еще меньшим дисконтом, отмечало агентство Reuters. Михаил Васильев считает, что в июле Brent будет торговаться в диапазоне $70–80 за баррель, но при этом «риски скорее смещены в сторону более низких котировок».

Тем не менее в ближайшее время участники рынка ожидают скорее стабилизации. Главный аналитик ПСБ Денис Попов допускает, что курс доллара вернется в диапазон 86–88 руб./$.

По его словам, при дальнейшем ослаблении рубля импорт товаров и услуг окажется под давлением и сократится из-за охлаждения спроса. По мнению Михаила Васильева, быстрое ослабление рубля невыгодно Банку России и правительству, поскольку повышает девальвационные и инфляционные ожидания, издержки импортеров и увеличивает риски для финансовой стабильности.

Пока текущая ситуация ЦБ не очень беспокоит. Как заявила 4 июля на встрече с журналистами первый зампред Банка России Ксения Юдаева, «о каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится». При этом в ЦБ не собираются возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, заверила она.

Владимир Евстифеев считает, с учетом отсутствия озабоченности финансовых властей относительно текущего положения рубля «вряд ли стоит рассчитывать даже на вербальные интервенции в поддержку национальной валюты» при курсе доллара выше 90 руб./$.

Тем не менее, по оценке Михаила Васильева, текущее ослабление рубля увеличивает вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров 21 июля повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 8% годовых.

Дмитрий Михайлович