Рубль продолжает падение

Евро поднимался выше 98 руб., доллар — 90. Обе валюты 4 июля показали максимумы с марта прошлого года. К концу торгов рубль немного отыграл потери. Но иностранная валюта укреплялась и весь июнь. За прошлый месяц доллар на Мосбирже подорожал на 27%, а евро — почти на треть. Причина в дисбалансе спроса и предложения на валютном рынке, поясняют аналитики. Что будет с рублем дальше? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рубль слабеет ежедневно уже полторы недели. Худшие сценарии мятежа не реализовались, но инвесторы заложили риск в котировки: это произошло однажды, а значит, может произойти еще раз. Центробанк слабеющий рубль объясняет привычно: изменением торгового баланса, когда из-за падения цен на нефть в страну приходит меньше валютной выручки. В ближайшее время ситуация может ухудшиться, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг:

«По-прежнему достаточно высокий спрос на валюту, в том числе спекулятивный, видимо, связанный с внутренней нестабильностью в России. Думаю, что в целом нынешняя неделя тоже будет для рубля негативной. На горизонте нескольких недель будет коррекция в пределах 2 руб., может быть, 3 руб. К 100 руб. за евро вполне можем подойти».

У ЦБ в запасе вербальные интервенции и через две с половиной недели заседание по ключевой ставке, которую, вполне вероятно, регулятор повысит. Наконец, дополнительные валютные ограничения может ввести президент. Рубль слабеет и к юаню. Неделю назад китайская валюта стоила 11,5 руб., а во вторник доходила почти до 12,5 руб.

В Ассоциации автодилеров уже предупредили, что новые партии машин осенью могут быть на 15-20% дороже, но пока сильного подорожания не произойдет, считает замгендиректора по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Алексей Стариков:

«Сейчас основная валюта — китайский юань, потому что все закупки в основном идут в Китае. Курс до этого был 8,5, потом 9, 11, сейчас близится к 12,5.

Поэтому если не было никакого запаса или хеджирования у представительств, то наверняка произойдет какая-то корректировка стоимости. Срок доставки из Китая довольно долгий — два-три месяца, поэтому думаю, что все закупки были сделаны по старому курсу, машины в этой партии придут без изменения стоимости, а вот что будет со следующей, непонятно».

Еще одна чувствительная к валютной волатильности отрасль — рынок электроники. Если ослабление рубля будет затяжным, техника неизбежно подорожает. Причем даже отечественного производства, говорит директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

«Рынок электроники сильно зависит от стоимости международных валют. И надо понимать, что техника, которая производится в России, использует в том числе импортные комплектующие. Кроме прочего, это касается разных валют, не только доллара и евро, но и юаня, в котором количество расчетов возрастает. Все зависит от того, насколько долго будут продолжаться эти колебания, насколько они будут сильными».

Сейчас в московских обменниках предложения по доллару и евро сильно варьируются, выяснил сервис «Банки.ру». Американская валюта стоит от 89 руб. до почти 94 руб. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что вскоре разрыв между ценой доллара на бирже и наличными вырастет еще больше.

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Светлана Белова