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Коммерсантъ FM
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Экс-судью оценили по страсбургскому счету

Бывший представитель России в ЕСПЧ стал представителем общественности в Высшей квалификационной коллегии

Совет федерации в среду назначил бывшего судью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Анатолия Ковлера в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) в качестве представителя общественности. Теперь он займется оценкой профессиональных качеств кандидатов в судьи и самих судей, чьи решения ему нередко приходилось защищать в Страсбурге, где господин Ковлер, по собственному признанию, стал «одним из чемпионов по особым мнениям». В России же, объяснил юрист сенаторам, от судей требуется не только профессионализм, но и личное мужество — чтобы выносить оправдательные приговоры, которых у нас «катастрофически мало».

Несмотря на выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ, Анатолий Ковлер считает многие решения Страсбургского суда полезными для России

Несмотря на выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ, Анатолий Ковлер считает многие решения Страсбургского суда полезными для России

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Несмотря на выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ, Анатолий Ковлер считает многие решения Страсбургского суда полезными для России

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На пленарном заседании 5 июля сенаторы обсудили вопрос о назначении бывшего судьи от России в ЕСПЧ Анатолия Ковлера членом ВККС — представителем общественности. ВККС — орган судейского сообщества, который проводит отбор кандидатов на должности высших судей и руководителей федеральных судов, выносит решения о привлечении их к административной ответственности и дает санкцию на уголовное преследование. В составе ВККС преобладают профессиональные судьи, а на треть коллегия состоит из представителей общественности, которых назначает Совет федерации. Традиционно это руководители юридических вузов: например, господин Ковлер сменил в ВККС директора Юридического института Самарского университета Артура Безверхова. Сам экс-судья ЕСПЧ сейчас заведует Центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, эта организация и выдвинула его кандидатуру в состав ВККС.

Как напомнил представлявший кандидата сенаторам председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Анатолий Ковлер 13 лет работал в ЕСПЧ и вообще является одним из самых известных и уважаемых российских юристов. Сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе воспользовался возможностью и сразу поинтересовался у будущего члена ВККС, какие именно качества, по его мнению, необходимы судье в нынешних условиях.

«Прежде всего профессионализм, причем не только знание закона, но и знание судебной практики по той или иной статье»,— подчеркнул господин Ковлер. Также, по его мнению, судье необходимо обостренное чувство справедливости, «но в интерпретации закона, а не в обыденном понимании» (уточнять, чем одно отличается от другого, он не стал).

Кроме того, убежден господин Ковлер, судье сейчас необходимо личное мужество — чтобы не отправлять подозреваемых под арест, а также при вынесении оправдательных приговоров, «которых у нас, к сожалению, катастрофически мало».

«Очень корректно! Я бы поддержала такие качества как приоритетные»,— похвалила кандидата в ВККС спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и передала слово бывшему полпреду России в Евросоюзе, сенатору от Карелии Владимиру Чижову, который попросил Анатолия Ковлера оценить период своей работы в ЕСПЧ и сам этот институт. Господин Ковлер дипломатично напомнил, что за 20 с лишним лет пребывания России под юрисдикцией ЕСПЧ (РФ официально перестала быть членом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 16 сентября 2022 года) было принято немало законодательных актов, вытекавших из постановлений Страсбургского суда, которые «были восприняты Российской Федерацией весьма положительно и профессионально». Это, например, передача СИЗО в компетенцию Минюста, а избрания меры пресечения — в ведение судов, закон о компенсации за судебную волокиту и множество других законодательных изменений, которые действуют до сих пор.

Так что в целом итог следует считать скорее положительным, резюмировал экс-судья ЕСПЧ. «Хотя не скрою: я был в суде одним из чемпионов по особым мнениям и не всегда выражал свое согласие»,— тут же добавил он.

Так, в деле «Кудешкина против России» ЕСПЧ в 2009 году признал нарушение российскими властями права на свободу выражения мнения в случае, когда работавшая судьей заявительница была отстранена от должности за критические выступления в прессе. Однако судья Ковлер не согласился с выводами большинства коллег: в своем особом мнении он настаивал на том, что заявительница сама нарушила правила судейской этики, а следовательно, нарушение требований конвенции со стороны российских властей отсутствует.

Самый сложный вопрос Анатолию Ковлеру задала сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Она напомнила про недавнее нападение в Чечне на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, приехавших на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой, супруги бывшего судьи чеченского Верховного суда. Защищавший подсудимую адвокат Немов был избит, получил ножевое ранение и просил отложить заседание, но от судьи был получен отказ, сказала госпожа Нарусова. «Как вы считаете, лично, необходимо ли рассмотрение таких вопиющих случаев именно квалификационной коллегией судей?» — поинтересовалась она.

Не каждая судебная ошибка должна быть предметом рассмотрения ВККС, осторожно отреагировал на вопрос господин Ковлер.

Но если ошибка действительно привела к «печальным» результатам, то дело нужно отдать на обсуждение судейского сообщества, объяснил юрист. А уж если оно решит, что надо поставить вопрос о пребывании данного судьи в должности, то тогда, конечно, ВККС должна высказаться.

Больше вопросов к Анатолию Ковлеру не было. Его кандидатуру сенаторы поддержали единогласно.

Анастасия Корня

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