Бассейны расширяют спрос

Жаркая погода подогрела интерес москвичей к открытым бассейнам. Представители фитнес-индустрии уже фиксируют рост спроса на абонементы в клубы с открытыми бассейнами. В лаунж-зонах в выходные также ожидают наплыв посетителей. Как изменились цены на отдых у бассейна? И сколько зарабатывает на этом бизнес? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Клубы или комплексы с открытыми бассейнами — бизнес погодный, говорят предприниматели. И, несмотря на то, что начало июня оказалось не слишком щедрым на теплые дни, москвичи активно интересуются покупкой клубных карт. Например, продажи фитнес-абонементов значительно выросли. По данным Национального профильного сообщества, в России карты стали покупать чаще на 11% год к году. О повышенном интересе к клубам с бассейном сообщила и пиар-директор World Class Елена Кириленко:

«Рост выше в среднем на 5-10%, чем в остальных клубах. Те, кто начинают заниматься именно в летний период, потом продлевают карты либо покупают абонемент уже на год. Сезонного роста цен мы не практикуем из-за того, что там есть открытый бассейн, и он пользуется спросом. Конечно, это дополнительные затраты для клуба, поэтому не все могут себе это позволить».

Предприниматели, с которыми пообщался “Ъ FM”, отмечают, что сейчас клубов и других комплексов с открытыми бассейнами в Москве немного. Риски для новых проектов в условиях невысокой конкуренции, по их словам, минимальны. И пока одни останавливаются на небольших лаунж-зонах, другие делают ставку на полноценный пляжный комплекс.

Такой недавно появился на территории Нагатинской поймы. Для посетителей доступны пять бассейнов — один из них по размеру больше Олимпийского, рассказал генеральный директор холдинговой компании «Остров мечты» Борис Пищик. По его словам, окупиться такой проект не скоро:

«Пока ниша рынка не заполнена, потребность в такой форме отдыха присутствует достаточно высокая. В любом случае подобные проекты являются капиталоемкими, и с текущим горизонтом это в любом случае измеряется не в год, и даже не в пять лет. Это создание создание городского всесезонного курорта, в котором гости смогут получить услуги по всем видам развлечений. Там пять больших бассейнов. Есть и с волной. Билет на весь день в будни — 1,75 тыс. руб., в выходные он стоит 2,5 тыс. руб. Безусловно, используется импортная техника. И логистические издержки, конечно, выше, не только прямые, связанные с удорожанием логистики, банковского сервиса, но и изменение стоимости, которое произошло у производителей. Если суммарно, наверное, несколько десятков процентов».

В хороший сезон выручка даже небольших лаунж-зон с бассейном может составить 20-30 млн руб. Для привлечения дополнительной аудитории этим летом некоторые площадки расширяют развлекательную программу. Так решили поступить например в клубе TheBassein в Сокольниках, отметила его операционный директор Сабина Нургалина:

«Конкуренция чувствуется, есть ощущение, что мы находимся не в Москве, а на курорте, потому что такой большой ажиотаж по открытию, но комплексы между собой в любом случае отличаются. Даже если говорить про основных конкурентов, у нас другая аудитория, направленность, программа. Мы не поднимали цены. Стандарт — 1,25 тыс. руб. Зона VIP — это 1,5 тыс. руб. Если в предыдущие годы диджеи и ведущие в основном работали днем, то теперь мы будем расширяться и на вечернюю программу».

Весной столичные власти рассказали, что в июле под открытым небом в парках также заработают пять бассейнов. В том числе в «Митино», на «Ходынском поле» и «Красной Пресне». Как “Ъ FM” рассказали в последних двух, открытие в следующем месяце планируется. Правда, по точным данным и стоимости услуг сориентировать не смогли.

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