Вейкборды ловят волну

Поклонникам вейкбордов придется больше платить за досуг на подмосковных водоемах. Катание на доске, привязанной к катеру, этим летом подорожало на 10-15%, сообщили “Ъ FM” представители бизнеса. В среднем аренда оборудования сейчас стоит 2,5 тыс. руб. Занятия с инструктором значительно больше. Рост цен во многом связан с поставками импортного оборудования. Как бизнес справлялся с этими трудностями? И вырос ли интерес к такому водному развлечению? Выясняла Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за роста цен на летний отдых и сложностей с перелетами москвичи стали искать альтернативные варианты серфингу на море. И как отмечают представители вейк-парков в Москве и области, это сыграло им на руку. Они предлагают услуги, которые частично могут удовлетворить запросы тех, кто привык ловить волну на курортах.

Вариантов несколько. На досках можно кататься, держась за трос, который прикреплен либо к моторной лодке создающей необходимые волны, либо к специальным установкам. Лебедки — реверсивные или кольцевые — заменяют катер и направляют стоящего на вейкборде человека либо вперед и назад, либо по кругу. А в процессе можно делать различные трюки, научиться которым помогают инструкторы, естественно, за отдельную плату.

Пик сезона начинается вместе с наступлением жары. И хотя температура не слишком высокая, клиенты уже активно интересуются услугами, рассказывает администратор парка Wake Home Марина Байкова:

«Началось лето, и спрос только растет. По сравнению с 2022 годом цены немного повысились — на 10%. Минута катания на реверсивной лебедке стоит 120 руб. С тренером — плюс еще 60 руб. С тренером, который ведет контакт с учеником — 2,7 тыс. руб. Сет на катере — 5,5 тыс. руб. — это 25 минут. Мы закупили новое оборудование, доски у нас отечественные — MirBoards. Шлемы остались импортные, но на самом деле сейчас наши ребята хорошо делают и доски, и крепления. Крепления WhyNot, например, ничем не уступают зарубежным аналогам.

В 2021 году, как рассказывал “Ъ FM”, конкуренция среди вейк-парков выросла в разы. Количество игроков год к году увеличилось тогда на 20-30%. Но представители бизнеса отмечают: прирост во многом произошел зачет клубов с одним катером. Такие игроки держатся на плаву всего один сезон и закрываются. В результате крупные компании приобретают у них суда и оборудование. Ведь с покупкой, ремонтом и обслуживанием катеров сейчас возникают серьезные проблемы, рассказывает сооснователь клуба Moswake Александр Барвинский:

«Один из главных инструментов, вокруг которого крутится весь вейк-клуб — это катер. Нужно его ждать как минимум год, и стоить он будет 15-20 млн. руб. Естественно, максимально все стараются использовать наши запчасти, но двигатели все американские. Многие детали покупаем на вторичном рынке. Это все равно гораздо дешевле, чем купить новый буксировщик. Стоимость техники выросла в три раза, запчастей — в два. Наши затраты — это и оплата тренерских, зарплата пилотов, которые могут заработать даже 200 тыс. руб., топливо — все растет на 20-30%».

Еще один зарождающийся тренд — это организация вейк-парков при гостиницах и коттеджных поселках. Запросов от отельеров и девелоперов стало поступать все больше, сообщили “Ъ FM” в фирмах, которые занимаются строительством как реверсивных, так и кольцевых установок для вейкбординга.

Владелец и учредитель компании «Прайм» Павел Ершов рассказал, во сколько может обойтись строительство парка: «Бюджет строительства вейк-парка может гулять от нескольких миллонов до несокльких десятков миллонов. Если в парке стоит реверсивная установка — одна или две — то мы говорим о прходимости 50-80 человек в день.

С кольцевой установкой она может доходить до нескольких сотен человек. Стоимость наших изделий выросла, наверное, на 20-25%. Часть установки — это металл. Цена меняется в зависимости от спроса внутри страны — от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от сезона. К лету, как правило, цена повышается. То есть, если мы говорим про реверс цена будет варьироваться от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. под ключ. Если мы говорим про кольцевой парк — порядка 15 млн. Монтаж — от 1млн руб. до 3 млн руб. сверху в зависимости от локации».

Привыкать к новым ценам придется и поклонникам других похожих развлечений — кайт и виндсерфинга. Для тех, кто предпочитает кататься на доске под парусом или следовать за воздушным змеем в июле услуга подорожает примерно на 15-20%, рассказали “Ъ FM” участники рынка.

Сейчас в среднем стоимость одного урока обходится в 5-8 тыс. руб. И если спрос будет невысоким, чтобы удержать клиентов на гребне волны, клубам в своей ценовой политике, вероятно, придется пойти против ветра.

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