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Коммерсантъ FM
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Вейкборды ловят волну

Во сколько обойдутся водные развлечения

Поклонникам вейкбордов придется больше платить за досуг на подмосковных водоемах. Катание на доске, привязанной к катеру, этим летом подорожало на 10-15%, сообщили “Ъ FM” представители бизнеса. В среднем аренда оборудования сейчас стоит 2,5 тыс. руб. Занятия с инструктором значительно больше. Рост цен во многом связан с поставками импортного оборудования. Как бизнес справлялся с этими трудностями? И вырос ли интерес к такому водному развлечению? Выясняла Анна Маргулис.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за роста цен на летний отдых и сложностей с перелетами москвичи стали искать альтернативные варианты серфингу на море. И как отмечают представители вейк-парков в Москве и области, это сыграло им на руку. Они предлагают услуги, которые частично могут удовлетворить запросы тех, кто привык ловить волну на курортах.

Какие варианты отдыха у воды есть в столице

Какие варианты отдыха у воды есть в столице

Вариантов несколько. На досках можно кататься, держась за трос, который прикреплен либо к моторной лодке создающей необходимые волны, либо к специальным установкам. Лебедки — реверсивные или кольцевые — заменяют катер и направляют стоящего на вейкборде человека либо вперед и назад, либо по кругу. А в процессе можно делать различные трюки, научиться которым помогают инструкторы, естественно, за отдельную плату.

Пик сезона начинается вместе с наступлением жары. И хотя температура не слишком высокая, клиенты уже активно интересуются услугами, рассказывает администратор парка Wake Home Марина Байкова:

«Началось лето, и спрос только растет. По сравнению с 2022 годом цены немного повысились — на 10%. Минута катания на реверсивной лебедке стоит 120 руб. С тренером — плюс еще 60 руб. С тренером, который ведет контакт с учеником — 2,7 тыс. руб. Сет на катере — 5,5 тыс. руб. — это 25 минут. Мы закупили новое оборудование, доски у нас отечественные — MirBoards. Шлемы остались импортные, но на самом деле сейчас наши ребята хорошо делают и доски, и крепления. Крепления WhyNot, например, ничем не уступают зарубежным аналогам.

В 2021 году, как рассказывал “Ъ FM”, конкуренция среди вейк-парков выросла в разы. Количество игроков год к году увеличилось тогда на 20-30%. Но представители бизнеса отмечают: прирост во многом произошел зачет клубов с одним катером. Такие игроки держатся на плаву всего один сезон и закрываются. В результате крупные компании приобретают у них суда и оборудование. Ведь с покупкой, ремонтом и обслуживанием катеров сейчас возникают серьезные проблемы, рассказывает сооснователь клуба Moswake Александр Барвинский:

«Один из главных инструментов, вокруг которого крутится весь вейк-клуб — это катер. Нужно его ждать как минимум год, и стоить он будет 15-20 млн. руб. Естественно, максимально все стараются использовать наши запчасти, но двигатели все американские. Многие детали покупаем на вторичном рынке. Это все равно гораздо дешевле, чем купить новый буксировщик. Стоимость техники выросла в три раза, запчастей — в два. Наши затраты — это и оплата тренерских, зарплата пилотов, которые могут заработать даже 200 тыс. руб., топливо — все растет на 20-30%».

Еще один зарождающийся тренд — это организация вейк-парков при гостиницах и коттеджных поселках. Запросов от отельеров и девелоперов стало поступать все больше, сообщили “Ъ FM” в фирмах, которые занимаются строительством как реверсивных, так и кольцевых установок для вейкбординга.

Как яхт-клубы Московской области оценивают спрос на аренду лодок

Как яхт-клубы Московской области оценивают спрос на аренду лодок

Владелец и учредитель компании «Прайм» Павел Ершов рассказал, во сколько может обойтись строительство парка: «Бюджет строительства вейк-парка может гулять от нескольких миллонов до несокльких десятков миллонов. Если в парке стоит реверсивная установка — одна или две — то мы говорим о прходимости 50-80 человек в день.

С кольцевой установкой она может доходить до нескольких сотен человек. Стоимость наших изделий выросла, наверное, на 20-25%. Часть установки — это металл. Цена меняется в зависимости от спроса внутри страны — от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от сезона. К лету, как правило, цена повышается. То есть, если мы говорим про реверс цена будет варьироваться от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. под ключ. Если мы говорим про кольцевой парк — порядка 15 млн. Монтаж — от 1млн руб. до 3 млн руб. сверху в зависимости от локации».

Привыкать к новым ценам придется и поклонникам других похожих развлечений — кайт и виндсерфинга. Для тех, кто предпочитает кататься на доске под парусом или следовать за воздушным змеем в июле услуга подорожает примерно на 15-20%, рассказали “Ъ FM” участники рынка.

Сейчас в среднем стоимость одного урока обходится в 5-8 тыс. руб. И если спрос будет невысоким, чтобы удержать клиентов на гребне волны, клубам в своей ценовой политике, вероятно, придется пойти против ветра.

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