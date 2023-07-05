В Адыгее начали строить инфраструктуру экокурорта «Лагонаки»

В Адыгее приступили к строительству инфраструктуры масштабного горнолыжного экокурорта «Лагонаки» с общей протяженностью горнолыжных трасс 25 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Строительство курорта началось с реконструкции участка автодороги Даховская — плато Лагонаки. Работы выполняют за счет субсидии от Минстроя РФ. Также построят подземный газопровод высокого давления, объекты водоснабжения и водоотведения и линии электропередач. Сопутствующая инфраструктура будет строиться параллельно с созданием объектов размещения и досуга. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что строительство ведется за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом сохранения природных богатств региона.

«Важно довести этот проект до логического завершения. Его реализация повлияет не только на развитие туристической отрасли, но и окажет существенное влияние на экономику Адыгеи в целом, позволит создать тысячи новых рабочих мест»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Экокурорт «Лагонаки» будет всесезонным. Его реализуют инвесторы совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ». Строительство обеспечивающей инфраструктуры выполняется с помощью отраслевого нацпроекта. По словам главы Адыгеи, выполнение всех ранее намеченных мероприятий дорожной карты проекта идет по графику, все договоры заключены.

По прогнозам властей, новый курорт увеличит турпоток в регион на 500 тыс. человек. Инвестиции в проект превысят 60 млрд руб. В рамках первой очереди планируется построить гостиничный комплекс на 642 номера, подвесные канатные дороги и обустроить 25 км горнолыжных трасс. Общий номерной фонд курорта составит 2,5 тыс. номеров.

В конце июня стало известно, что реконструкцию двухполосной подъездной автодороги Даховская — плато Лаго-Наки закончат уже к концу года. Общая протяженность участка к создаваемому горнолыжному экокурорту Лагонаки составит 965 м.

Татьяна Ручкина

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