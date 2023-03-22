Инвестиции в строительство курорта «Лагонаки» превысят 60 млрд рублей

Инвестиции в строительство горнолыжного курорта «Лагонаки» превысят 60 млрд руб. Об этом говорится в отчете о работе кабинета министров Адыгеи за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В настоящее время инвестор ведет проектные работы. В рамках первой очереди предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 642 номера, подвесных канатных дорог и обустройство 25 км горнолыжных трасс. Общий номерной фонд курорта составит 2,5 тыс. номеров. Проект позволит создать 2 тыс. новых рабочих мест.

«Сопровождаем проект в ручном режиме. В прошлом году на строительство дорог и сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения направили 206 млн руб. федеральных средств. В этом году направим уже 3,8 млрд руб.»,— указано в отчете.

Создание курорта, Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, позволит увеличить турпоток в регион в два раза.

Как ранее сообщил «Ъ-Кубань», на первый этап работ в общей сложности направят 19 млрд руб. Завершение этапа запланировано на 2025 год.

Анастасия Донскова

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