В Адыгее дорогу к плато Лаго-Наки введут в эксплуатацию к концу года

В Адыгее реконструкцию двухполосной подъездной автодороги Даховская - плато Лаго-Наки закончат к концу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой РФ Фото: минстрой РФ

Общая протяженность участка к создаваемому горнолыжному экокурорту Лагонаки составит 965 м. Проект также предполагает организацию стоянку для автомобилей на 122 машиноместа с выделенными парковочными местами для инвалидов, там же проведут благоустройство территории.

Сейчас на участке длиной 0,9 км проводят демонтаж существующих средств организации дорожного движения. Там готовят земляное основание к устройству вышележащих слоев конструкции дорожного полотна.

Новая дорога позволит властям Адыгеи развивать туротрасль. Площадь всесезонного курорта «Лагонаки» составит 1,5 тыс. га. Там планируют построить гостиничный комплекс на 3 тыс. номеров, наземную и трехуровневую парковку на 520 и 600 машино-мест, а также создать 13 канатных дорог общей протяженностью трасс 36 км.

По прогнозам властей, за счет нового курорта турпоток в регион увеличится на 500 тыс. человек. Инвестиции в проект превысят 60 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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