СвЖД с начала года открыла четыре станции для отправки грузов в контейнерах

Свердловская железная дорога (СвЖД) с января по май открыла для операций с контейнерами еще четыре грузовые станции, сообщили в пресс-службе СвЖД. Так, общее количество доступных для обработки контейнеров станций достигло 81.

На СвЖД в 2023 году было открыто 21 новое направление перевозки грузов в контейнерных поездах. Всего перевозки осуществляются по 175 направлениям. Напомним, на фоне санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, перевозчики контейнеров перестроили грузопотоки и начали укреплять взаимодействие с дружественными странами.

Как заявлял начальник Центра фирменного транспортного обслуживания СвЖД Вадим Степченко, для отправки лесных грузов в контейнерах в 2023 году добавились три страны: Турция, Марокко и Ливан. Основным направлением по данному сегменту сбыта является Саудовская Аравия.

Диана Сунагатуллина

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