Площадь пожара на улице Салова увеличилась до 3500 «квадратов»

Площадь горения предприятия на улице Салова, 27 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга выросла до 3500 кв. м., пишет пресс-служба МЧС по городу. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе загорелась территория предприятия. Столб дыма.

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе загорелась территория предприятия. Столб дыма.

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ

Напомним, что в 13:01 в ведомство поступило сообщение о возгорании готовой продукции предприятия. Позже стало известно, что на открытой территории фирмы загорелись автомобильные шины. В 13:56 пожару присвоили ранг №2, означающий большую площадь горения, а также нехватку сил и средств. Изначально сообщалось о 400 кв. м. горения

В 15:10 пожар локализирован на площади 3000 кв. м. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В ликвидации участвуют девять единиц техники и 41 человек личного состава.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки МЧС.

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