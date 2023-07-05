Во Фрунзенском районе на предприятии загорелась «готовая продукция»

На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась территория предприятия. Огонь охватил 400 кв. м., сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. Столб дыма виден из разных районов города.
На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе загорелась территория предприятия. Столб дыма.
Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ
По данным ведомства, загорелось открытое пространство с готовой продукцией. Как передают СМИ, на территории горят покрышки. Пожару присвоен ранг сложности 1-БИС, означающий нехватку сил и средств.
Согласно данным сервиса 2GIS, в здании на Салова, 27 находятся торгово-производственные компании Annkor-Company, Stella-Marina Professional, «Элиас», «Офис Лайн», производственные компании «РусКонфета» и «Завод Пластмассовых Изделий», шинный центр, а также несколько мебельных предприятий.
К ликвидации пожара в настоящий момент привлечено пять единиц техники и 25 человек личного состава. О пострадавших в ведомстве информации нет.