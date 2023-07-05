Во Фрунзенском районе на предприятии загорелась «готовая продукция»

На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась территория предприятия. Огонь охватил 400 кв. м., сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. Столб дыма виден из разных районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе загорелась территория предприятия. Столб дыма.

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ На улице Салова, 27 во Фрунзенском районе загорелась территория предприятия. Столб дыма.

Фото: Андрей Ершов, Коммерсантъ

По данным ведомства, загорелось открытое пространство с готовой продукцией. Как передают СМИ, на территории горят покрышки. Пожару присвоен ранг сложности 1-БИС, означающий нехватку сил и средств.

Согласно данным сервиса 2GIS, в здании на Салова, 27 находятся торгово-производственные компании Annkor-Company, Stella-Marina Professional, «Элиас», «Офис Лайн», производственные компании «РусКонфета» и «Завод Пластмассовых Изделий», шинный центр, а также несколько мебельных предприятий.

К ликвидации пожара в настоящий момент привлечено пять единиц техники и 25 человек личного состава. О пострадавших в ведомстве информации нет.

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