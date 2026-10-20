Российские фигуристы получат путевки на ЧЕ и ЧМ через отбор в Челябинске

При этом он отметил, что «есть еще тренерский совет ФФККР». «Он может сложить все компоненты вместе и после тщательного анализа выступления всех кандидатов в сезоне решить, кто наиболее подготовлен на данный момент к чемпионату Европы». «Чемпионат мира будет позже. Поэтому после чемпионата Европы мы можем вновь собраться и вновь отсмотреть прокаты, проанализировать возможности спортсменов»,— добавил господин Сихарулидзе.