Российские фигуристы получат путевки на ЧЕ и ЧМ через отбор в Челябинске
Отбор фигуристов в российскую команду на два главных турнира сезона в фигурном катании — чемпионат Европы в Лозанне и чемпионат мира в Тампере, который пройдут в следующем году,— будет осуществляться на основе результатов чемпионата России. Он состоится в декабре в Челябинске.
«Основной отборочный турнир — чемпионат России. На нем в первую очередь будут отсматривать претендентов на выступление на чемпионатах Европы и мира»,— сказал «Ъ» президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
При этом он отметил, что «есть еще тренерский совет ФФККР». «Он может сложить все компоненты вместе и после тщательного анализа выступления всех кандидатов в сезоне решить, кто наиболее подготовлен на данный момент к чемпионату Европы». «Чемпионат мира будет позже. Поэтому после чемпионата Европы мы можем вновь собраться и вновь отсмотреть прокаты, проанализировать возможности спортсменов»,— добавил господин Сихарулидзе.
Интервью Антона Сихарулидзе читайте позднее на сайте газеты «Коммерсантъ».