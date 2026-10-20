Стала известна возможная причина пожара в ульяновском отеле «Барселона»

Пожар в отеле «Барселона» начался во вторник около 12 час. Уже через 15 минут к месту возгорания прибыли пожарные расчеты. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Улица Бебеля, на которой расположен отель, была полностью перекрыта. Из горящего гостиничного комплекса эвакуированы 13 человек — часть постояльцев и сотрудников покинула здание самостоятельно, остальных оперативно вывел обслуживающий персонал. По данным МЧС, пострадавших нет. На месте работали свыше 70 пожарных и более 20 единиц пожарной техники. Кровля здания частично обрушилась. По состоянию на 17 часов местного времени пожар локализован, однако, по данным ГУ МЧС, горение еще продолжается, о полной ликвидации возгорания сообщений нет, пожарные продолжают тушение локальных очагов огня и проливку здания.