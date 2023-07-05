Площадь горения предприятия во Фрунзенском районе выросла до тысячи квадратов

Площадь горения территории предприятия на улице Салова, 27 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга выросла до 1000 кв. м.

Ранее сообщалось о 400 кв. м. горения. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:01.

В пресс-службе МЧС по Петербургу подтвердили горение автомобильных шин. В 13:56 пожару присвоили ранг №2, означающий большую площадь горения, а также нехватку сил и средств.

В ликвидации пожара на данный момент участвуют девять единиц техники и 41 человек личного состава. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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