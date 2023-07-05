Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге покинули директор и ключевые сотрудники

Заведующая филиалом Пушкинского музея в Екатеринбурге Кристина Горланова покинула должность, которую занимала с 2020 года. В пресс-службе музея «Ъ» сообщили, что заявление по собственному желанию она написала по настоянию московского руководства ГМИИ.

В филиале добавили, что некоторые сотрудники, не согласившиеся с кадровой политикой Пушкинского музея, также покинули свои посты. Речь идет о начальнике отдела специальных проектов Дарье Маликовой, начальнике отдела художественных программ и творческих проектов Ирине Кудрявцевой, главном специалисте по связям с общественностью Екатерине Журавлевой и ведущем специалисте отдела художественных программ и творческих проектов Алексее Бочарове.

В марте 2023 года новым директором ГМИИ им. Пушкина стала Елизавета Лихачева, сменившая на посту Марину Лошак, возглавлявшую музей на протяжении десяти лет. До этого госпожа Лихачева занимала должность директора Музея архитектуры им. Щусева. Сотрудники музея тогда распространили открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить назначения Елизаветы Лихачевой. В качестве аргумента против ее кандидатуры приводилось отсутствие у нее «ученой степени, научного опыта и веса», а также «опыта руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности».

Илья Смирнов, Анна Капустина, Екатеринбург