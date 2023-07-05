Свердловская область вошла в топ регионов РФ по числу абортов

Свердловская область попала в топ регионов России по количеству абортов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

«Самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов»,— передает портал ТАСС слова Татьяны Голиковой.

В марте главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью регионального Минздрава Сергей Беломестнов сообщил, что около четверти беременных женщин в Свердловской области прерывают беременность и делают аборт. С января по март 2023 года в регионе родились порядка 9,6 тыс. человек, что на 35% меньше числа умерших — 14,9 тыс. человек.

По данным Минздрава РФ на февраль 2023 года, за последние 10 лет в стране количество абортов сократилось в два раза.

Полина Хабарова

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