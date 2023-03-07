Каждая четвертая беременная женщина в Свердловской области делает аборт

В Свердловской области около четверти беременных женщин прерывают беременность и делают аборт. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью регионального минздрава Сергей Беломестнов.

«По официальной статистике абортов, примерно четверть беременностей заканчивается прерыванием. Мы с вами говорим о той цифре государственной статистики, которая является ведомственной — министерства здравоохранения Свердловской области», — рассказал господин Беломестнов.

Он также добавил, что в большинстве случаев к такой мере прибегают молодые девушки, которые потерпели неудачу в планировании беременности и применении методов контрацепции.

Напомним, в феврале Минздрав РФ сообщил о сокращении числа абортов в России в два раза за последние 10 лет. По словам министра Михаила Мурашко, к сокращению числа абортов привело введение доабортного консультирования. Так, в 2022 году от аборта из-за этого отказались 44 тыс. женщин.

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