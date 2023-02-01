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Коммерсантъ FM
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Минздрав сообщил о сокращении числа абортов в России в два раза за последние 10 лет

В последние десять лет количество абортов сократилось более чем в два раза. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Если посмотреть за десятилетие, эта цифра (число абортов.— "Ъ") сократилась более чем в два раза»,— сказал господин Мурашко в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Михаил Мурашко считает, что к сокращению числа абортов привело введение доабортного консультирования. По его словам, в 2022 году от аборта из-за этого отказались 44 тыс. женщин.

В 2021 году заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщал, что в России за пять лет число абортов сократилось на 35%. Он тоже отмечал роль доабортного консультирования в снижении показателя.

В России несколько лет пытаются ограничить аборты. В ноябре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила изучить вопрос о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей. В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить частным клиникам проводить аборты.

Олеся Павленко

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