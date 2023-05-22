В Свердловской области смертность превысила рождаемость на 35%

С января по март 2023 года в Свердловской области родились порядка 9,6 тыс., что на 35% меньше числа умерших — 14,9 тыс. человек, следует из данных Свердловскстата. Естественная убыль населения региона по итогам первого квартала года — более 5,2 тыс. человек.

Впрочем, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель естественной убыли населения снизился почти на 2,8 тыс. человек. В прошлом году за январь-март родились чуть менее 10 тыс. человек, а скончались — 17,6 тыс.

Показатель детской смертности за год также снизился. Так если в январе-марте 2022 года скончались 56 младенцев в возрасте до одного года, то в 2023-м —45.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле признают провал в части демографической политики. Он напомнил, что в России действуют меры по поддержке рождаемости (материнский капитал, точечные меры поддержки семей), но в текущей ситуации требуются новые решения.

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