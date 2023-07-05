«Сумма стала рекордной в мировом футболе»

Самый дорогой трансфер в футболе, похоже, состоялся. Об этом сообщил в Twitter журналист Франсуа Галлардо. По словам инсайдера, мадридский «Реал» уже перевел клубу «Пари Сен Жермен» €224 млн за нападающего Килиана Мбаппе. Кроме этой суммы, парижане могут получить еще €56 млн в качестве бонусов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Слухи о Мбаппе и «Реале» в последние дни появлялись на новостных лентах регулярно. И в определенный момент, когда в этих сводках начали фигурировать запредельные суммы, превышающие €250 млн, стало казаться, что сделка не состоится. Из Мадрида даже доносилось возмущение аппетитами ПСЖ и самого футболиста.

Но как раз в этот момент и грянула сенсация. Да, пока еще все неофициально, но, скорее всего, информация подтвердится. Ведь то, что €224 млн уже ушли из мадридского банка на счет ПСЖ, нам представляют как свершившийся факт. А, значит, скоро мы увидим Килиана Мбаппе в футболке сливочных.

Сумма, которую заплатил испанский клуб, стала рекордной в мировом футболе. Трансфер Мбаппе на €2 млн превысил контракт Неймара, который переходил из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. Но, несмотря ни на что, Мбаппе стоит своих денег, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Мбаппе — топ. Это человек, который делает результат. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев только его футболок продадут на €100 млн. Это тот игрок, который будет определять нынешнюю и будущую историю футбола в ближайшие 10-12 лет».

Другой вопрос, что теперь делать ПСЖ. Ведь найти замену такому игроку, как Мбаппе, нереально, и для клуба «Пари Сен Жермен» это серьезная потеря. Об этом рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Мбаппе — лучший игрок команды. Нападающего такого уровня во Франции, а, думаю, и в мире сейчас нет. Можно было бы сказать, что Карим Бензема, но у него немного другой возраст, и он никогда в жизни не пойдет в "Пари Сен-Жермен". Не представляю, какой похожий футболист может заменить Мбаппе в ПСЖ, такого просто нет».

А для самого французского нападающего переход в «Реал», конечно, шаг вперед, хотя деньги в Париже ему платили серьезные — около €70 млн. Для сравнения Карим Бензема получал в реале €13 млн. Сколько Килиан будет зарабатывать в Мадриде, пока неизвестно. Еще совсем недавно испанская пресса уверяла, что игрок в случае переезда в Испанию недополучит серьезную сумму.

Во-первых, он потеряет €80 млн, которые ему хотел выплатить ПСЖ за лояльность. Во-вторых, свою невероятную зарплату, так как в «Реале» ему вроде как больше €40 млн в год платить не готовы. Но верить прессе, которая озвучивает эти суммы, не стоит, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Очень много фейков в СМИ. Часто речь идет вообще о других цифрах, и на самом деле все не так. Но, безусловно, если раньше казалось, что €100 млн — это какая-то неимоверная цифра, то сегодня это разменная сумма для многих футболистов. И не для единиц, а уже десятков».

Так что общая тенденция к подорожанию звездных игроков и увлечению их зарплат налицо. Впрочем, даже если Мбаппе и потеряет в зарплате при переезде в Мадрид прямо сейчас, то потом, уже в статусе возрастной мегазвезды, он точно получит свои сотни миллионов евро, в том или ином уголке мира, где в тот момент их буду готовы платить. Роналду и Бензема, которые уже отправились за длинным евро в Саудовскую Аравию, не дадут соврать.

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