ПСЖ дождался своего победителя

ПСЖ наконец созрел для того, чтобы представить очередного тренера, призванного обеспечить парижскому клубу соответствующие финансовым возможностям результаты. Им станет Луис Энрике, который заменит не справившегося с этой задачей Кристофа Гальтье. Бывший наставник сборной Испании ради ее решения, кажется, готов произвести в ПСЖ, только что распрощавшемся с легендарным Лионелем Месси, настоящую кадровую революцию, пригласив целый отряд новых известных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Энрике станет четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет

Фото: Joosep Martinson / UEFA / Getty Images Луис Энрике станет четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет

Фото: Joosep Martinson / UEFA / Getty Images

О том, что в среду состоится официальная презентация Луиса Энрике в качестве нового главного тренера ПСЖ, сообщили L’Equipe, а также еще целый ряд французских изданий. По их данным, в презентации помимо Энрике примет участие президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи.

На самом деле речь идет о событии давно ожидаемом. О грядущем назначении Луиса Энрике источники рассказали еще в начале июня. Задержку же с объявлением его главным тренером ПСЖ они связывали прежде всего с необходимостью оформить увольнение до истечения срока действия договора, то есть, по сути, утрясти размер неустойки, предшественника испанца. Им был Кристоф Гальтье, проработавший в клубе всего сезон, а в конце прошлой недели оказавшийся героем громкого скандала: Гальтье задержала полиция по подозрению в действиях расистского характера, совершенных еще до переезда в столицу во время работы с командой «Ницца».

Луис Энрике станет четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет — после Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Гальтье.

Все они не справились с наиболее актуальной для парижан задачей. В клуб, обладающий колоссальными ресурсами, позволяющими покупать суперзвезд, он превратился еще в 2011 году — после перехода под контроль Qatar Sports Investments. Однако с тех пор, доминируя в чемпионате Франции, ПСЖ никак не может подтвердить свой статус футбольного гиганта успехом в Лиге чемпионов. При этом чаще всего он оступается в ней на довольно дальних подступах к титулу, как это было и в прошедшем сезоне: в нем уже в стартовом раунде play-off клуб выбила «Бавария».

У Луиса Энрике, безусловно, более богатый бэкграунд, чем у Кристофа Гальтье, неожиданное приглашение в ПСЖ заслужившего взлетами со скромными «Лиллем» и «Ниццой». Энрике, в отличие от него, довелось трудиться на топ-уровне.

В середине прошлого десятилетия в течение трех лет известный в прошлом игрок возглавлял «Барселону». При этом он оказался для нее вполне удачным выбором. При Энрике каталонцы дважды, в 2015 и 2016 годах, завоевали золото испанского первенства, а в первом случае добавили к нему триумф в Лиге чемпионов. Игра «Барселоны» в то время вызывала вполне позитивные отзывы у экспертов, а среди тех ее футболистов, чей талант расцвел тогда особенно ярко, был Неймар, являющийся сегодня одной из ключевых фигур в ПСЖ.

Из испанского клуба Луис Энрике ушел по собственному желанию в 2017 году, а незадолго до этого успел нанести ПСЖ, может быть, самый чувствительный удар из всех парижанами пережитых. Встретившись с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, они разгромили ее со счетом 4:0, казалось гарантировав себе выход в следующую стадию. Однако в ответной игре каталонцы уничтожили оппонентов еще крупнее — 6:1.

Но вот продолжение карьеры у 53-летнего Луиса Энрике было неоднозначным. Сборную Испании он возглавил после чемпионата мира 2018 года, на котором она оступилась в 1/8 финала, проиграв по пенальти россиянам. Его приход связывали с задуманным футбольным руководством страны «апгрейдом» команды с целью сделать ее футбол более свежим и современным. Сборная при Энрике действительно изменилась, но до больших побед все-таки не добралась. На проходившем в 2021 году чемпионате Европы испанцев остановили в полуфинале итальянцы, а на чемпионате мира в Катаре в конце 2022-го она снова срезалась, потерпев поражение в серии пенальти от котировавшихся гораздо ниже соперников — марокканцев. Оно и привело к увольнению Энрике.

RMC Sport не сомневается, что и в ПСЖ он устроит серьезную кадровую перестройку. Парижский клуб, который только что лишился легендарного Лионеля Месси, решившего на закате карьеры поиграть в США за «Интер Майами», как утверждается, может пополнить целый отряд хорошо известных футболистов, а имена некоторых из новичков, вероятно, будут названы уже в среду на презентации тренера. В этот отряд входят игроки различных специализаций. Это защитники из «Баварии» и «Интера» Люка Эрнандес и Милан Шкриньяр, опорник «Спортинга» Мануэль Угарте, вингер «Реала» Марко Асенсио, хавбек «Бенфики» Шер Ндур.

Алексей Доспехов