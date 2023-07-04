ПСЖ дождался своего победителя

ПСЖ наконец созрел для того, чтобы представить очередного тренера, призванного обеспечить парижскому клубу соответствующие финансовым возможностям результаты. Им станет Луис Энрике, который заменит не справившегося с этой задачей Кристофа Гальтье. Бывший наставник сборной Испании ради ее решения, кажется, готов произвести в ПСЖ, только что распрощавшемся с легендарным Лионелем Месси, настоящую кадровую революцию, пригласив целый отряд новых известных игроков.
Луис Энрике станет четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет
Фото: Joosep Martinson / UEFA / Getty Images
О том, что в среду состоится официальная презентация Луиса Энрике в качестве нового главного тренера ПСЖ, сообщили L’Equipe, а также еще целый ряд французских изданий. По их данным, в презентации помимо Энрике примет участие президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи.
На самом деле речь идет о событии давно ожидаемом. О грядущем назначении Луиса Энрике источники рассказали еще в начале июня. Задержку же с объявлением его главным тренером ПСЖ они связывали прежде всего с необходимостью оформить увольнение до истечения срока действия договора, то есть, по сути, утрясти размер неустойки, предшественника испанца. Им был Кристоф Гальтье, проработавший в клубе всего сезон, а в конце прошлой недели оказавшийся героем громкого скандала: Гальтье задержала полиция по подозрению в действиях расистского характера, совершенных еще до переезда в столицу во время работы с командой «Ницца».
Луис Энрике станет четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет — после Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Гальтье.
Все они не справились с наиболее актуальной для парижан задачей. В клуб, обладающий колоссальными ресурсами, позволяющими покупать суперзвезд, он превратился еще в 2011 году — после перехода под контроль Qatar Sports Investments. Однако с тех пор, доминируя в чемпионате Франции, ПСЖ никак не может подтвердить свой статус футбольного гиганта успехом в Лиге чемпионов. При этом чаще всего он оступается в ней на довольно дальних подступах к титулу, как это было и в прошедшем сезоне: в нем уже в стартовом раунде play-off клуб выбила «Бавария».
У Луиса Энрике, безусловно, более богатый бэкграунд, чем у Кристофа Гальтье, неожиданное приглашение в ПСЖ заслужившего взлетами со скромными «Лиллем» и «Ниццой». Энрике, в отличие от него, довелось трудиться на топ-уровне.
В середине прошлого десятилетия в течение трех лет известный в прошлом игрок возглавлял «Барселону». При этом он оказался для нее вполне удачным выбором. При Энрике каталонцы дважды, в 2015 и 2016 годах, завоевали золото испанского первенства, а в первом случае добавили к нему триумф в Лиге чемпионов. Игра «Барселоны» в то время вызывала вполне позитивные отзывы у экспертов, а среди тех ее футболистов, чей талант расцвел тогда особенно ярко, был Неймар, являющийся сегодня одной из ключевых фигур в ПСЖ.
Из испанского клуба Луис Энрике ушел по собственному желанию в 2017 году, а незадолго до этого успел нанести ПСЖ, может быть, самый чувствительный удар из всех парижанами пережитых. Встретившись с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, они разгромили ее со счетом 4:0, казалось гарантировав себе выход в следующую стадию. Однако в ответной игре каталонцы уничтожили оппонентов еще крупнее — 6:1.
Но вот продолжение карьеры у 53-летнего Луиса Энрике было неоднозначным. Сборную Испании он возглавил после чемпионата мира 2018 года, на котором она оступилась в 1/8 финала, проиграв по пенальти россиянам. Его приход связывали с задуманным футбольным руководством страны «апгрейдом» команды с целью сделать ее футбол более свежим и современным. Сборная при Энрике действительно изменилась, но до больших побед все-таки не добралась. На проходившем в 2021 году чемпионате Европы испанцев остановили в полуфинале итальянцы, а на чемпионате мира в Катаре в конце 2022-го она снова срезалась, потерпев поражение в серии пенальти от котировавшихся гораздо ниже соперников — марокканцев. Оно и привело к увольнению Энрике.
RMC Sport не сомневается, что и в ПСЖ он устроит серьезную кадровую перестройку. Парижский клуб, который только что лишился легендарного Лионеля Месси, решившего на закате карьеры поиграть в США за «Интер Майами», как утверждается, может пополнить целый отряд хорошо известных футболистов, а имена некоторых из новичков, вероятно, будут названы уже в среду на презентации тренера. В этот отряд входят игроки различных специализаций. Это защитники из «Баварии» и «Интера» Люка Эрнандес и Милан Шкриньяр, опорник «Спортинга» Мануэль Угарте, вингер «Реала» Марко Асенсио, хавбек «Бенфики» Шер Ндур.