Песков назвал вымыслом информацию о том, что Си предостерегал Путина от использования ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times (FT) о том, что председатель Китая Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Господин Песков назвал эту информацию вымыслами.

«Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Накануне FT со ссылкой на китайских и российских чиновников сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия в ходе военных действий на Украине во время визита господина Си в Москву в марте 2023 года. По информации издания, Владимир Путин решил, что тактическое ядерное оружия не даст России преимущество в военных действиях.

Что происходит на 497-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко