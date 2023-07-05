Что происходит после ввода войск России на Украину. День 497-й

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС. Над Белгородом сработали системы ПВО. Пострадавших нет. По Макеевке недалеко от Донецка был нанесен удар четырьмя ракетами реактивных систем залпового огня. Пострадали 36 человек. Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:05. Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 — экстренные службы.

9:03. Президент США Джо Байден пытался убедить нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО, узнала The Daily Telegraph.

8:48. Женщина получила осколочные ранения при обстреле города Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:15. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

8:13. Посольство России в Румынии приостановит работу Российского центра науки и культуры, а также школы при посольстве из-за сокращения числа дипломатов в стране. Об этом сообщил «Известиям» российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

8:12. Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве осенью 2023 года. Об этом рассказала ТАСС управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

8:12. Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. В результате повреждены жилой дом и местная школа. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.