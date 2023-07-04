Елена Рыбакина закрыла больничный

Во второй день Wimbledon, проходящего в Лондоне, свой первый матч провела прошлогодняя победительница этого турнира Елена Рыбакина из Казахстана, которая недавно перенесла болезнь, помешавшую ей успешно выступить на Roland Garros и полноценно подготовиться к главному состязанию травяного сезона. Подав навылет 12 раз, третья ракетка мира в трех партиях справилась с американкой Шелби Роджерс и подтвердила свое намерение снова побороться за чемпионский титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против Шелби Роджерс прошлогодняя чемпионка Wimbledon Елена Рыбакина (на фото), лидер сезона по количеству эйсов (327), подала навылет 12 раз

Фото: Robert Prange / Getty Images В матче против Шелби Роджерс прошлогодняя чемпионка Wimbledon Елена Рыбакина (на фото), лидер сезона по количеству эйсов (327), подала навылет 12 раз

Фото: Robert Prange / Getty Images

Для действующей чемпионки Wimbledon Елены Рыбакиной нынешний сезон складывается неоднозначно. На ее счету два престижных титула, завоеванных на турнирах в Индиан-Уэллсе и Риме, финалы на Открытом чемпионате Австралии и в Майами, а также несколько неудач, вызванных травмами и иными медицинскими причинами. Поэтому перед стартом Рыбакиной на Wimbledon ее болельщикам было тревожно. Отказавшись от продолжения борьбы после выхода в 1/16 финала Roland Garros из-за вирусной инфекции, наложившейся на хроническую майскую аллергию, она попробовала вернуться через три недели на травяном турнире в Берлине, но потерпела там поражение во втором круге от хорватки Донны Векич, а затем, сославшись на необходимость восстановиться до конца, снялась с состязания в Истборне, где была «посеяна» под первым номером и уже заняла место на самом верху сетки.

По словам Рыбакиной, в процессе подготовки к Wimbledon она сделала максимум возможного, хотя времени на корте ей хотелось бы провести больше. Соперница же у нее для первого круга была довольно опасная — американка Шелби Роджерс, которая имеет на своем счету два четвертьфинала на турнирах Большого шлема, а на US Open 2021 года одержала самую запоминающуюся победу в своей карьере, одолев тогдашнего лидера мирового рейтинга австралийку Эшли Барти. Сейчас форма Роджерс далека от оптимальной: четыре предыдущих матча на турнирах WTA она проиграла. Однако ее достаточно мощная игра представляла угрозу для Рыбакиной, которой в присутствии принцессы Уэльской Кэтрин и почетного гостя Wimbledon Роджера Федерера, занявших места в первом ряду королевской ложи, предстояло снова окунуться в волнительную атмосферу Центрального корта.

Из-за дождя, который зарядил в Лондоне в середине дня, матч проходил под крышей.

Первый сет у Рыбакиной, игравшей с тейпом на правом плече, откровенно не получился.

Поведя 40:15 в стартовом гейме, она неожиданно отдала свою подачу и вернуть ее не смогла, даже несмотря на то что Роджерс в тактическом плане действовала весьма ограниченно. Американка почему-то постоянно подавала Рыбакиной в первый квадрат по диагонали, после чего, как правило, следовал очень качественный прием. Но даже эти недочеты в игре оппонентки не помогли третьей ракетке мира уравнять ситуацию в партии. Все изменилось в начале второго сета, когда Рыбакина наконец прибавила в движении и в полной мере ввела в действие свой главный козырь — подачу.

Начиная Wimbledon лидером сезона по количеству эйсов — 315 в 40 матчах,— она во вторник добавила к этому показателю еще 12 подач навылет и завершила встречу со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Закрыв больничный и пройдя достаточно серьезное испытание на прочность, теннисная звезда из Казахстана, не исключено, выиграла свой самый сложный матч на этой неделе. Поскольку до 1/8 финала особо опасных соперниц у Рыбакиной не ожидается, к решающим стадиям турнира она имеет возможность значительно прибавить.

Евгений Федяков