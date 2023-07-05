ТАСС: число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 50

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В медицинские учреждения доставлены 137 человек.

«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», — сказал собеседник ТАСС. 26 июня сообщалось, что из-за разрушения станции погибли 48 человек, еще 134 пострадали. По данным МВД Украины, погиб 21 человек.

Каховская ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ, также эвакуировали почти 8,3 тыс. человек. По состоянию на 30 июня, подтопленными после разрушения Каховской ГЭС остаются шесть населенных пунктов в Херсонской области.