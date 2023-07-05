С мировой промышленности спроса нет

Данные опережающих показателей состояния глобальной индустрии — индексов менеджеров по закупкам (PMI) — указывают на дальнейшее ослабление спроса на продукцию мировой промышленности. Рост активности показала лишь треть стран, по которым J. P. Morgan и S&P Global рассчитывают усредненный показатель, при этом в зоне евро и в США показатели зафиксировали дальнейшее ослабление спроса, а в Китае индекс указывает на его рост, однако он замедляется. Подобное охлаждение уже отразилось на закупочных ценах. В России, однако, наблюдается противоположная динамика: на фоне роста экспортных заказов растут и издержки на сырье и комплектующие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Значение глобального индекса PMI в промышленности в июне снизилось до минимального значения за последние полгода — 48,8 пункта против 49,6 пункта в мае, при этом лишь в десяти из 29 стран, которые учитываются в расчете среднего показателя, отмечалось повышение активности промышленности, свидетельствуют данные J. P. Morgan и S&P Global. Показатель остается ниже планки в 50 пунктов (она отделяет рост деловой активности от ее сжатия) уже на протяжении десяти месяцев. Объем выпуска при этом увеличивался с февраля по май — на фоне снятия ограничений в Китае, но в июне также начал сокращаться. Снижение касалось в первую очередь производства промежуточных и инвестиционных товаров, тогда как в потребительском секторе отмечалась стагнация.

К снижению показателя привело ослабление спроса и сокращение числа новых заказов, особенно экспортных. Так, снижение внешнего спроса было зафиксировано в США, зоне евро, Японии, Южной Корее и Бразилии, в Китае его прирост был незначительным. В итоге производители сократили и объем закупок (до минимума с января), запасы также сокращались, как и отсрочки с выполнением заказов. Однако издержки на сырье и комплектующие снижались второй месяц подряд — в развитых странах этот эффект был более выраженным, чем в развивающихся. Средние цены на готовую продукцию также снижались в мае и июне.

Самый слабый уровень активности показывают значения PMI в странах зоны евро: индикатор резко опустился до уровня в 43,4 пункта — это минимум за 37 месяцев (в мае показатель составлял 44,8 пункта). Цены на сырье и комплектующие при этом снижались самыми быстрыми темпами с июля 2009 года. В США активность остается более высокой, но также продолжает сокращаться: в июне показатель составил 46,3 против 48,4 пункта в мае. Китайский показатель по версии Caixin также замедлился, хотя и остался в зоне роста: 50,5 пункта в июне после 50,9 в мае. Уровень оптимизма ожиданий динамики выпуска, в свою очередь, упал до минимума с ноября: в США показатель оказался самым низким за полгода, в Китае — за восемь месяцев, в зоне евро — за семь месяцев (в том числе во Франции и Германии ожидается сокращение выпуска в ближайшие 12 месяцев). Аналитики инвестбанков на этом фоне в своих обзорах обсуждают вероятность того, что развивающиеся в мировой промышленности тенденции могут быть первыми признаками нового глобального экономического кризиса.

Российский PMI в промышленности, несмотря на замедление по сравнению с маем (52,6 пункта после 53,5), оказался одним из высоких — выше в июне были только показатели Индии и Таиланда (расширение активности также наблюдалось в Индонезии, Казахстане, Греции, Турции, Мексике, Филиппинах, Китае и Мьянме). При этом ключевые тенденции в России расходятся с мировыми — поддержку спросу оказали новые экспортные заказы, закупки же сырья и комплектующих оказались на максимуме за 15 лет, что ускорило рост издержек — он оказался самым высоким с апреля 2022 года, цены на готовую продукцию также показали самый высокий рост за год.

Татьяна Едовина