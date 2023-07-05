Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С мировой промышленности спроса нет

Две трети стран снижают производственную активность

Данные опережающих показателей состояния глобальной индустрии — индексов менеджеров по закупкам (PMI) — указывают на дальнейшее ослабление спроса на продукцию мировой промышленности. Рост активности показала лишь треть стран, по которым J. P. Morgan и S&P Global рассчитывают усредненный показатель, при этом в зоне евро и в США показатели зафиксировали дальнейшее ослабление спроса, а в Китае индекс указывает на его рост, однако он замедляется. Подобное охлаждение уже отразилось на закупочных ценах. В России, однако, наблюдается противоположная динамика: на фоне роста экспортных заказов растут и издержки на сырье и комплектующие.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Значение глобального индекса PMI в промышленности в июне снизилось до минимального значения за последние полгода — 48,8 пункта против 49,6 пункта в мае, при этом лишь в десяти из 29 стран, которые учитываются в расчете среднего показателя, отмечалось повышение активности промышленности, свидетельствуют данные J. P. Morgan и S&P Global. Показатель остается ниже планки в 50 пунктов (она отделяет рост деловой активности от ее сжатия) уже на протяжении десяти месяцев. Объем выпуска при этом увеличивался с февраля по май — на фоне снятия ограничений в Китае, но в июне также начал сокращаться. Снижение касалось в первую очередь производства промежуточных и инвестиционных товаров, тогда как в потребительском секторе отмечалась стагнация.

К снижению показателя привело ослабление спроса и сокращение числа новых заказов, особенно экспортных. Так, снижение внешнего спроса было зафиксировано в США, зоне евро, Японии, Южной Корее и Бразилии, в Китае его прирост был незначительным. В итоге производители сократили и объем закупок (до минимума с января), запасы также сокращались, как и отсрочки с выполнением заказов. Однако издержки на сырье и комплектующие снижались второй месяц подряд — в развитых странах этот эффект был более выраженным, чем в развивающихся. Средние цены на готовую продукцию также снижались в мае и июне.

Самый слабый уровень активности показывают значения PMI в странах зоны евро: индикатор резко опустился до уровня в 43,4 пункта — это минимум за 37 месяцев (в мае показатель составлял 44,8 пункта). Цены на сырье и комплектующие при этом снижались самыми быстрыми темпами с июля 2009 года. В США активность остается более высокой, но также продолжает сокращаться: в июне показатель составил 46,3 против 48,4 пункта в мае. Китайский показатель по версии Caixin также замедлился, хотя и остался в зоне роста: 50,5 пункта в июне после 50,9 в мае. Уровень оптимизма ожиданий динамики выпуска, в свою очередь, упал до минимума с ноября: в США показатель оказался самым низким за полгода, в Китае — за восемь месяцев, в зоне евро — за семь месяцев (в том числе во Франции и Германии ожидается сокращение выпуска в ближайшие 12 месяцев). Аналитики инвестбанков на этом фоне в своих обзорах обсуждают вероятность того, что развивающиеся в мировой промышленности тенденции могут быть первыми признаками нового глобального экономического кризиса.

Российский PMI в промышленности, несмотря на замедление по сравнению с маем (52,6 пункта после 53,5), оказался одним из высоких — выше в июне были только показатели Индии и Таиланда (расширение активности также наблюдалось в Индонезии, Казахстане, Греции, Турции, Мексике, Филиппинах, Китае и Мьянме). При этом ключевые тенденции в России расходятся с мировыми — поддержку спросу оказали новые экспортные заказы, закупки же сырья и комплектующих оказались на максимуме за 15 лет, что ускорило рост издержек — он оказался самым высоким с апреля 2022 года, цены на готовую продукцию также показали самый высокий рост за год.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...