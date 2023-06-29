Майское промпроизводство показало неуверенный рост

Новые данные Росстата свидетельствуют о замедлении промышленного производства в мае — его рост с исключением сезонного фактора оценивается в 0,7% к предыдущему месяцу после 1,7% в апреле и 1,4% в марте. В годовом выражении в мае промпроизводство выросло сразу на 7,1%, но это объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Рост в обработке в годовом выражении составил 12,8% (8% в апреле), к уровню двухлетней давности — 8,6%, отмечают в Минэкономики.

С учетом сезонности, по оценке министерства, рост в обработке в мае составил 3,1% (2,8% в апреле). Заметный вклад внесли машиностроение и металлургия — 7,1 процентного пункта (п. п.) и 3,1 п.п. соответственно. Рост к маю 2022 года показали производители транспорта (на 86,3%), электрооборудования (49,5%), компьютеров и электроники (31,5%). В добывающем секторе рост в годовом выражении — 1,9% после 3,1% в апреле. С исключением же сезонности добыча полезных ископаемых показала снижение — на 0,5% после роста на 1% в апреле — и околонулевую динамику к уровню двухлетней давности.

Расширение выпуска до сих пор происходило на сверхоптимистичных ожиданиях в промышленности, но в последние месяцы предприятия снизили оценки перспектив расширения выпуска, в том числе из-за кадрового дефицита. По данным Института Гайдара, в мае-июне инвестпланы утратили позитив и вновь стали околонулевыми (см. “Ъ” от 23 июня).

В июне Росстат фиксирует осторожный рост индекса предпринимательской уверенности в обработке — на 0,1 п. п. к маю (до 4,5%) и снижение в добыче — на 0,3 п. п. (до 2,5%). В добыче и обработке при этом увеличилась доля позитивных оценок текущего спроса и снижение оценок перспектив выпуска. Средний уровень загрузки производственных мощностей в добыче сохранился на уровне мая — 56%, в обработке снизился на 3 п. п., до уровня июня 2022 года, и составил 59%.

Также опубликованный вчера индекс РСПП фиксирует ухудшение деловых настроений — этот показатель в июне опустился на 0,4 пункта, до 48,1 пункта. Предприниматели улучшили оценки практически всех показателей (спроса на конечную и инвестиционную продукцию, финансового положения и отношений с госорганами), но при этом резко обвалились личные оценки делового климата — с 51,4 п. до 45,1 п., что может объясняться ростом неопределенности в экономике.

Диана Галиева