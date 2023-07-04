Белорусская православная церковь готова принять монахов из Киево-Печерской лавры

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил озабоченность в связи с событиями, происходящими вокруг Киево-Печерской лавры. Он призвал Киев не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, а также отметил готовность БПЦ поселить монахов из лавры на своей территории в случае их выселения.

«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Синод БПЦ свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях БПЦ»,— говорится в сообщении.

БПЦ — каноническое подразделение Русской православной церкви на территории Белоруссии.

Ранее украинские власти решили лишить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры. Согласно обнародованному письму из Минкульта, монахов обязали освободить помещения корпусов до сегодняшнего дня, 4 июля.

В марте и. о. гендиректора лавры Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением УПЦ. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова