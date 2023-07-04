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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 496-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 июля

В Москве и области были сбиты пять беспилотников, еще один БПЛА упал в Калужской области. Гладков уволил замгубернатора Белгородской области за некачественное восстановление Шебекино. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:28. На сайте Зеленского зарегистрировали петицию с просьбой разработать законопроект на случай ЧС на Запорожской АЭС.

9:40. Управление ФСБ в ЛНР сообщило о задержании гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.

9:16. Жителям Шебекино, которые сейчас находятся в ПВР в Белгородской области, будут предлагать возвращаться в свои дома, если они не повреждены и не разрушены в результате обстрелов — губернатор Вячеслав Гладков.

9:02. МЧС заявило, что пожар в гараже в Кривошеино в Новой Москве возник не из-за беспилотника, он «носит бытовой характер».

8:37. Минобороны РФ: утром пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку пятью БПЛА по объектам в Московской области и Новой Москве.

Ведомство заявило, что четыре дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском городском округе.

8:33. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины — ресурс по оповещению.

8:30. В Новой Москве сбили не два, а четыре беспилотника — ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:30. Еще один БПЛА был сбит в Калужской области.

8:28. Во Внуково по техническим причинам с 5:10 до 8:09 вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным ТАСС, 14 рейсов были перенаправлены в другие московские аэропорты.

8:27. Новую Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, все они ликвидированы, подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

8:26. Недалеко от аэропорта Внуково был сбит беспилотник, еще один упал на территории военного объекта в районе подмосковной Кубинки, сообщили ТАСС и «РИА Новости».

8:24. «Ведомости»: сумма поддержки ЧВК «Вагнер» с 2014 года в 1,7 трлн руб. превысила среднегодовые расходы Минобороны РФ на перевооружение.

8:20. Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 «не будет решен в краткосрочной перспективе», то есть до конца контрнаступления — глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

8:18. Певец Григорий Лепс заплатил российскому военному 1 млн руб. за уничтожение танка Leopard.

8:17. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уволил своего заместителя Константина Полежаева за «систематическое невыполнение своих обязанностей», в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 495-й

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