Противопожарный режим в Петербурге продлили до 1 августа

На территории Санкт-Петербурга до 1 августа продлено действие противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На этот период в городе запрещено любое разведение огня и проведение пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Кроме этого, действует запрет на въезд транспортных средств в городские леса и на ООПТ — исключение составляет только проезд по дорогам общего пользования.

В соответствии с ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ разведение открытого огня в условиях особого противопожарного режима карается денежным штрафом, размер которого может достигать 50 тыс. рубля для граждан, от 60 тыс. до 90 тыс. руб. для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц, напомнили в городской администрации.

Напомним, что особый противопожарный режим в Петербурге начал действовать с 14 июня.

В Ленобласти же по-прежнему действует полный запрет на посещение лесов.

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