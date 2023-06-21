В Ленобласти ввели полный запрет на посещение лесов

Из-за сухой и жаркой погоды в Ленинградской области ограничено посещение лесов — в регионе введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Дрозденко.

При этом в лес нельзя ни пешком, ни на транспорте. Отдельно введен запрет на разведение огня в лесном фонде.

Проводить проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и привлекать нарушителей к административной ответственности уполномочены комитет государственного экологического надзора Ленобласти и областная экологическая милиция.

Напомним, ранее особый противопожарный режим, вводящий ряд дополнительных запретов, в частности, по разведению огня и запуску фейерверков, в середине июня начал действовать на территории Санкт-Петербурга. Он продлится в городе до 30 июня.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте