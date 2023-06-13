В Петербурге введут особый противопожарный режим

С 14 июня на территории Санкт-Петербурга начнет действовать особый противопожарный режим, вводящий ряд дополнительных запретов, в частности, по разведению огня и запуску фейерверков. Он продлится в городе до 30 июня, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проект постановления Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, до конца июня в Петербурге нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий, садов и скверов. При проведении праздников жителям и гостям города запрещено применять пиротехнику на открытых территориях без согласования с ГУ МЧС. Кроме этого, под запретом окажется въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ (кроме дорог общего пользования). Стоянка транспорта разрешена только на специально оборудованных местах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожароопасный сезон на территории Петербурга стартовал с середины апреля. К началу июня городские власти пообещали оборудовать в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовом районах 45 общественно доступных зон отдыха с установленными там мангалами.