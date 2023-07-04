Госизмену пресекли до линии фронта

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по их данным, пытался склонить офицера перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ. По сведениям силовиков, в качестве аргументов он использовал фейки о ВС РФ, а также обещал организовать связь с представителями украинской разведки. Задержанному грозит за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы. За последний год в России было возбуждено несколько уголовных дел в отношении граждан, подозреваемых в совершении преступлений в пользу Украины.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об операции по задержанию в Тюмени пособника украинских спецслужб Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил во вторник, 4 июля. Силовики возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным ФСБ, обвиняемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения специальной военной операции.

Пытаясь убедить военного совершить госизмену, задержанный использовал фейки о российской армии, а также гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинской разведки. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

С начала года российские спецслужбы несколько раз сообщали о задержании граждан, которые планировали примкнуть к ВСУ, в отношении которых по итогу возбуждались дела о госизмене. В конце июня был задержан 35-летний житель Кабардино-Балкарии, который планировал выехать на Украину через Белоруссию. В мае силовики установили жителя Санкт-Петербурга, который обратился к представителям украинских объединений, чтобы выяснить, как попасть в ВСУ. По итогу ему вынесли предостережение, возбуждать дело не стали. В апреле Ростовский областной суд приговорил уроженца Волгограда Евгения Никифорова к шести с половиной годам за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Дела по статье о государственной измене также возбуждают в отношении россиян, которые, по информации силовиков, передавали данные украинским спецслужбам. Одно из таких дел возбудили на прошлой неделе, 28 июня, в отношении жителя Пензенской области, который, по данным ФСБ, за деньги передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. В апреле в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ФСБ задержала супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Силовики сообщали, что пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ на спецоперации.

Илья Смирнов