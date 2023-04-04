В Ростове россиянина осудили на шесть с половиной лет за попытку перейти на сторону ВСУ

Ростовский областной суд приговорил уроженца Волгограда Евгения Никифорова к шести с половиной годам за попытку перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили «Ъ-Юг» пресс-служба суда.

«Сегодня был оглашен приговор суда Евгению Никифорову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет колонии строгого режима»,— сообщили в ответ на запрос корреспондента.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что Евгений Никифоров был задержан в декабре прошлого года. Он прибыл на территорию Ростовской области, чтобы пересечь границу и вступить в ВСУ. В момент задержания у Евгения Никифорова были изъяты подписанные им анкета и заявление о заключении контракта с ВСУ, костюм-«горка» и мобильные телефоны.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону