Крановщика из Каменска-Уральского задержали за передачу секретной информации о предприятии

ФСБ задержала крановщика металлургического завода из Каменса-Уральского (Свердловская область) Дениса И., подозреваемого в передаче секретной информации о предприятии террористической организации «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает telegram-канал Mash. Сейчас в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье терроризм.

Напомним, в апреле в Нижнем Тагиле ФСБ задержала супружескую пару, причастных к государственной измене. По данным ведомства, мужчину и женщину подозревают в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Силовики сообщали, что пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ на спецоперации.

В мае был задержан диверсант, планировавший атаку на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле с помощью самодельных ракет.

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