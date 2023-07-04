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Коммерсантъ FM
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Экспертная сотня

Теракт против Владлена Татарского раскрывают с помощью многочисленных исследований и экспертиз

Как стало известно «Ъ», участники расследования теракта, в результате которого погиб военкор и блогер Максим Фомин (Владлен Татарский), назначили едва ли не рекордное количество исследований и экспертиз — около 140. В этом месяце следствие рассчитывает получить из ФСБ заключение о способе приведения в действие заминированного бюста, который обвиняемая Дарья Трепова принесла жертве. От этого будет зависеть ее дальнейшая судьба — девушка пойдет под суд как исполнитель преступления или его пособник.

Кафе, где произошел теракт и погиб Владлен Татарский

Кафе, где произошел теракт и погиб Владлен Татарский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кафе, где произошел теракт и погиб Владлен Татарский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ходатайство следователя по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР о продлении ареста индивидуального предпринимателя Дарьи Треповой до 2 сентября 2023 года Басманный райсуд рассмотрел в закрытом для публики режиме.

Как стало известно «Ъ», дальнейшее продление ареста — а фигурантку задержали еще 3 апреля — мотивировалось необходимостью установления ее роли в совершенном преступлении. Пока Дарья Трепова обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 (теракт, совершенный группой лиц и повлекший смерть человека, а также незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой) УК.

Владлен Татарский, напомним, был взорван с помощью бюста, который Дарья Трепова принесла на его творческий вечер, проходивший в кафе в Санкт-Петербурге. При теракте пострадали около 40 человек, среди которых оказалась и сама террористка, получившая легкую контузию. То, что именно от нее военкор получил коробку, было зафиксировано видеозаписями, а также показаниями нескольких свидетелей и потерпевших от теракта. Однако сам способ подрыва до сих пор точно не установлен.

По данным «Ъ», всего следователь, возглавляющий спецбригаду по резонансному уголовному делу, назначил 138 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую экспертизу трупа военкора, молекулярно-генетическую и взрывотехническую судебные экспертизы, окончание которых запланировано на июль 2023 года.

До сентября следствие планирует установить местонахождение двух других фигурантов. Это Роман Попков — в прошлом один из лидеров запрещенной в России и ликвидированной НБП, экс-редактор основанного Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом) «МБХ медиа», которое было заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры. Журналист внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а по инициативе СКР объявлен в розыск.

Следствие заочно инкриминирует ему руководство совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), за который предусмотрено наказание вплоть до пожизненного. По данным следствия, именно от Романа Попкова, которого в СКР считают связанным с украинскими спецслужбами, Дарья Трепова по соцсетям получила задание войти в доверие к военкору, добиться его расположения, а затем без досмотра передать ему посылку.

Бомбу в Россию, как полагают в СКР, в своей машине привез еще один участник преступления — экс-спортсмен и охранник Юрий Денисов, представлявшийся беженцем. Коробку с СВУ он передал Треповой через посредника, который не был осведомлен о ее содержании.

Чем известен Владлен Татарский

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Сама Дарья Трепова признала вину, рассказав следствию об обстоятельствах происшедшего. Однако заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, надзирающей за следствием, девушке будет сложно, так как участники расследования сами установили гораздо более полную картину теракта. Тем не менее, учитывая, что два других фигуранта находятся в розыске, дело в отношении Дарьи Треповой после завершения экспертиз будет выделено в отдельное производство, а после ознакомления с его материалами она в одиночку предстанет перед судом.

В Басманном суде девушка и ее защитник, учитывая сотрудничество клиентки, предлагали ограничиться в ее отношении домашним арестом. Однако судья решила, что мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, в отношении обвиняемой Треповой не может быть «эффективной и достаточной» и противоречит «публичным интересам».

Николай Сергеев

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