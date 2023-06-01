Убийство военкора передадут в Интерпол

Сотрудники ГСУ СКР готовят ходатайства в суд об арестах журналиста Романа Попкова и бывшего охранника Юрия Денисова, проживающих на Украине. По версии следствия, именно они являлись организаторами теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, и еще сорок человек пострадали. Предполагаемой же исполнительнице преступления Дарье Треповой содержание под стражей в закрытом из-за тайны следствия режиме продлили до сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова проведет это лето за решеткой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова проведет это лето за решеткой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР установили главного фигуранта громкого уголовного дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств (п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Это Роман Попков — один из лидеров запрещенной в России и ликвидированной НБП, экс-редактор основанного Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом) «МБХ Медиа», которое было заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры. Журналист уже внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а по инициативе СКР объявлен МВД в розыск. Следствием ему заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

По данным СКР, именно от господина Попкова предполагаемый исполнитель теракта Дарья Трепова получала инструкции, касающиеся подготовки преступления, по социальным сетям и мессенджерам.

Затем еще один фигурант, бывший охранник и бодибилдер гражданин Украины Юрий Денисов, приехавший в Россию на машине, передал девушке через посредника бюст со взрывным устройством, а сам улетел за границу. Госпожа Трепова, сняв СВУ с предохранителя, принесла его 2 апреля в санкт-петербургское кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Как именно приводилась в действие бомба, следствие не уточняет. Но точно известно, что сработала она в тот момент, когда Владлен Татарский находился между девушкой и СВУ, фактически закрыв ее от удара взрывной волны. Трепову, в отличие от большинства других посетителей, получивших минно-взрывные травмы и контузии, взрыв только слегка оглушил.

Благодаря показаниям обвиняемой Треповой, которая сразу после задержания решила сотрудничать со следствием, были установлены фигуранты Денисов и Попков. Кстати, последний в интервью журналистам подтверждал, что был знаком с Дарьей Треповой и переписывался с ней. Но категорически отрицал свою причастность как к теракту, так и украинским спецслужбам, которые, по версии СКР, были заинтересованы в гибели Владлена Татарского.

Юрия Денисова, как и Романа Попкова, объявили в розыск, но, чтобы подключить к нему Интерпол, следствию необходимы судебные решения о заочных арестах обвиняемых.

Соответствующие ходатайства в Басманный райсуд готовятся сейчас в СКР. При этом следует отметить, что международная полиция, принимая документы из России по делам, связанным с событиями на Украине, розыск фигурирующих в них людей фактически не осуществляет.

Несмотря на активную помощь со стороны Дарьи Треповой, ГСУ СКР в четверг снова ходатайствовало в Басманном суде о продлении ее ареста. После установления анкетных данных обвиняемой следователь предложил провести слушания в закрытом для СМИ режиме, мотивируя это тайной следствия. Адвокат выступил против, отмечая, что следствие таким образом пытается скрыть не некие тайны, а лишь сохранить монополию на информацию по громкому делу, но судья его не услышала. Само разбирательство заняло минут двадцать, еще столько же времени ушло на подготовку решения, в соответствии с которым предложения защиты об альтернативных мерах пресечения были отклонены, а арест Дарьи Треповой продлен до 2 сентября.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев