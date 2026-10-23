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Мир

Песков: трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в начале ноября

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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По словам господина Пескова, основной темой переговоров станет вопрос безопасности России и Украины после выхода сторон на мирное урегулирование. Участие европейского переговорщика во встрече зависит от позиции сообщества, пояснил пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября. Точная дата мероприятия пока не обозначена.