Песков: трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в начале ноября

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.