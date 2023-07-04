МИД РФ отверг альтернативы подключению Россельхозбанка к SWIFT

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальной замены подключению Россельхозбанка к SWIFT в рамках реализации зерновой сделки нет и быть не может. 3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия на переговорах о продлении зерновой сделки якобы предложила создать «дочку» Россельхозбанка, которую можно подключить к SWIFT для реализации соглашения. По словам собеседников издания, ЕС рассматривает эту инициативу.

«Выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой “дочки” Россельхозбанка, которую есовцы может быть когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT. “За скобками” остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще 3 месяца, а отключение происходит в “считанные минуты”»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа).

Представитель внешнеполитического ведомства также отвергла «попытки ооновцев» создать альтернативный канал между Россельхозбанком и американский банком JPMorgan Chase & Co.

26 апреля Reuters со ссылкой на источник с российской стороны сообщило, что JPMorgan получил разрешение от правительства США на обработку платежей для Россельхозбанка. При этом, по информации источника, соглашение носит временный характер и не может выступить аналогом SWIFT. В ООН позднее уточнили, что операция с участием JPMorgan действительно была проведена. Однако других деталей не привели.

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT — одно из ключевых требований российской стороны, необходимых для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Она была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Сделка предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее поставок. В частности, Россия требует возобновления работы аммиакопровода Тольятти—Одесса, против чего выступает Украина.

В мае РФ продлила действие соглашения на 60 дней, но потребовала за этот срок выполнить все свои требования. Ранее сегодня, 4 июля, МИД России заявил, что с учетом текущей ситуации основания для дальнейшего продления зерновой сделки отсутствуют. По мнению российского внешнеполитического ведомства, сделка превратилась «в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны».

Эрдни Кагалтынов