В ООН не стали опровергать информацию о выдаче лицензии JPMorgan на работу с Россельхозбанком

Официальный представитель генсекретаря ООН Фархан Хак не стал опровергать информацию Reuters о том, что американский банк JPMorgan Chase & Co. получил разрешение на операции с российским Россельхозбанком от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Господин Хак отказался предоставить более подробный комментарий.

«Я не буду оспаривать, что ранее в этом месяце была проведена операция с участием JPMorgan, но на этом этапе не могу сообщить каких-то деталей»,— сказал Фархан Хак на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Хак добавил, что был «определенный прогресс с некоторыми операциями». Он также назвал работу в этом направлении «долгим и сложным процессом».

В июне 2022 года Россельхозбанк отключили от системы международных переводов SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Его переподключение к SWIFT — одно из ключевых требований России для продления зерновой сделки, действие которой заканчивается 18 мая.

Сегодня, 26 апреля, Reuters со ссылкой на источник с российской стороны сообщил, что JPMorgan Chase & Co. получил разрешение от OFAC на обработку платежей для Россельхозбанка. По словам собеседника издания, использовать эти платежи в качестве замены SWIFT не получится. Еще один источник, знакомый с условиями соглашения с OFAC, сообщил Reuters, что Госдепартамент и Минфин США попросили JPMorgan провести «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельхозпродукции. Сделка прошла в апреле.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Олеся Павленко