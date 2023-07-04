МИД РФ вновь заявил об отсутствии причин продлевать зерновую сделку

МИД России заявил, что с учетом текущей ситуации отсутствуют основания для дальнейшего продления зерновой сделки. По мнению российского внешнеполитического ведомства, сделка превратилась «в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны».

«Очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия»,— говорится в заявлении МИДа для СМИ.

По информации МИД России, из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных из портов Одессы, Черноморска и Южного с 1 августа 2022 года, 26,2 млн тонн (81%) были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства, такие как Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали, получили всего 862 тыс. тонн (2,6%) зерновых, утверждает российский МИД.

«На этом фоне ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки продолжала деградировать. С июля 2022 года Евросоюзом были введены пять новых пакетов антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт»,— отметили в МИДе.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее поставок. В мае РФ продлила действие соглашения на 60 дней (оно действует до 17 июля), но потребовала за этот срок выполнить ряд требований, в том числе переподключить Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Нехватку удобрений на мировом рынке признали и в ООН. Однако международная организация подчеркивала, что с июля 2022 года неоднократно содействовала тому, чтобы из санкций США, Британии и Евросоюза были введены исключения по экспорту российских продовольствия и удобрений.