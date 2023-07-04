Очередь из автомобилей у Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 4 км

По состоянию на 09:00 4 июля очередь из автомобилей у Крымского моста со стороны Краснодарского края растянулась на 4 км. Об этом сообщил глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Время ожидания проезда достигает двух часов. Со стороны Крыма протяженность пробки достигает 0,1 км.

По данным ресурса «Яндекс Карты», затруднение автомобильного движения на участке перед Крымским мостом со стороны объезда Тамани до пунктов досмотра достигает 6,8 км.

Как сообщает ТАСС, фактическое время проезда затруднительного участка достигает трех часов. За это время представитель издания преодолел 10 км затора. При этом сама процедура досмотра длится в пределах восьми минут.

Анастасия Донскова

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