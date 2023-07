ШОС наводит телемосты

Власти Индии завершают подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в формате телемоста 4 июля. Главным итогом виртуальной встречи станет принятие в ряды организации Ирана. Тогда же будет сделан решающий шаг ко вступлению в ШОС Белоруссии. Эти процессы сопровождаются также расширением повестки организации: Индия как страна-председатель уверена, что едва ли не первостепенное значение сейчас имеют вопросы экономической и продовольственной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Грядущий саммит ШОС стал одной из тем пятничного телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. «Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства и условились о дальнейших контактах»,— говорилось в заявлении Кремля. И отмечалось: «Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и Группы двадцати, в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС».

С отдельным заявлением о грядущем саммите выступил в конце прошлой недели на презентации Национального центра народной дипломатии ШОС глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «на предстоящем заседании будет оформлено полноформатное членство Ирана и подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, что запустит процедуру ее полноценного присоединения к ШОС». «Отныне шосовское пространство, с учетом и новых членов, и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии. Разумеется, продолжается рассмотрение дополнительных заявок от заинтересованных стран»,— отметил господин Лавров.

Напомним, что на текущий момент в ШОС входят восемь стран — Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. При этом активно развивается и межблоковое партнерство. Так, в саммите примут участие руководители двух органов ШОС — секретариата и региональной антитеррористической структуры (РАТС), а также представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Тема саммита этого года — «На пути к безопасному ШОС» (Towards a SECURE SCO). Как пояснили в МИД Индии, слово SECURE — это аббревиатура из первых букв нескольких слов: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Изначально эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Моди.

Несмотря на оптимистичный тон официальных заявлений, обращает на себя внимание, что индийские организаторы саммита были вынуждены отказаться от изначально планировавшегося очного формата. Решение провести онлайн-саммит, объявленное только в начале июня, стало неожиданностью для многих (особенно учитывая то, что прошлый саммит — в Самарканде в 2022 году — проходил в очном формате). Никаких официальных заявлений о мотивах такого шага не прозвучало. Однако индийская газета The Hindu сообщила: Дели, заблаговременно разославший приглашения всем лидерам стран—членов ШОС, так и не получил подтверждения очного участия председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Индия имеет напряженные отношения с этими двумя государствами и считает их двумя главными внешними угрозами, несмотря на общее членство в ШОС.

Между тем в прошлую пятницу Пекин официально подтвердил готовность Си Цзиньпина участвовать в саммите в виртуальном формате и «выступить там с важной речью». Подтверждено и участие Шахбаза Шарифа.

Еще одной особенностью предстоящего саммита станет расширение традиционной повестки организации, в которую также будут включены вопросы экономической и продовольственной безопасности — эту проблематику активно продвигает председательствующая в ШОС и G20 Индия. «В нынешней обстановке продовольственная безопасность становится важнейшим вызовом для всего мирового сообщества, и ШОС также сталкивается с этим вызовом»,— заявил, выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, генсек ШОС Чжан Мин. По его словам, «говоря о продовольственной безопасности, необходимо внедрять инновации, интеллектуальные подходы в сельском хозяйстве, совершенствовать цепочки поставок». Кроме того, как отметил Чжан Мин, ШОС выступает против ограничений в мировой торговле и против политики санкций, к которой прибегают страны Запада. Вопрос о том, как именно можно противостоять такой политике, и обсудят во вторник лидеры стран ШОС.

Сергей Строкань