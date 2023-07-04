«Фонтанка»: Евгению Пригожину вернули найденные при обысках 10 млрд рублей

Деньги, найденные при обысках в Санкт-Петербурге, вернули создателю ЧВК «Вагнер» и бизнесмену Евгению Пригожину. Речь идет о 10 млрд руб., изъятых при обысках после мятежа, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации издания, сам господин Пригожин за суммой в Санкт-Петербург не приезжал — деньги забрал его водитель по доверенности. 10 млрд руб., накопления в валюте и другие ценности были переданы вечером воскресенья, 2 июля. При этом, как сообщали СМИ, еще утром того же дня в следствии высказывали сомнения о возможности возврата господину Пригожину изъятой суммы. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не видит основания для изъятия активов создателя ЧВК и преследования в городе его структур.

Напомним, что 24 июня возле петербургской гостиницы «Трезини» была найдена «Газель», наполненная коробками с деньгами. В пресс-службе Евгения Пригожина подтвердили информацию о деньгах и заявили, что силовики их изъяли. Сам бизнесмен заявил, что у него обнаружены «Газель и два автобуса», в которых лежали денежные средства, положенные на зарплаты, а также на выплату так называемой компенсации «груз 200» и другие цели.

«Ъ» направил запрос в пресс-службу Евгения Пригожина. На момент публикации редакция не получила ответа.

Подробнее о выступлении ЧВК «Вагнер» – в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург