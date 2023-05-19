В Липецке планируют установить видеонаблюдение с распознаванием лиц

На улицах, в парках и во дворах Липецка планируется запустить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, выступая с отчетом о своей работе в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его данным, всего планируется повестить порядка 10 тыс. камер. Пока во дворах и парках установлены 8,5 тыс. камер, а 208 подъездов подключены к системе оповещения, сообщается в презентации, с которой выступал губернатор.

Господин Артамонов отметил, что Липецкая область стала «третьим регионом по внедрению этого проекта после Москвы и Казани». «Будем искать злодеев и террористов. А люди смогут почувствовать себя еще безопаснее»,— сказал глава региона.

Чем еще запомнился отчет Игоря Артамонова — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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