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Коммерсантъ FM
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Визовый центр Италии сообщил об увеличении сроков обработки запросов на документы

Сроки обработки запросов на получение визы в Италию увеличены из-за обстоятельств организационного и технического характера. Об этом сообщил визовый центр Италии в России.

«В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно»,— сказано в сообщении на сайте центра.

В визовом центре добавили, что заявителям стоит подавать документы на визу со значительным запасом времени относительно предполагаемой даты поездки — как минимум за 15 рабочих дней.

В сентябре 2022 года Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия запретили въезд россиянам через границу ЕС с целью туризма. Эти шесть стран, а также Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы. Тогда же ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией и поднял стоимость визового сбора, из-за чего сроки рассмотрения заявок на визы выросли до 45 дней .

Российские туроператоры сообщали, что в 2022 году страны Шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе — Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.

Об отдыхе россиян в Европе — в материале «Ъ FM» «Туристы выбирают европейские каникулы».

Олеся Павленко

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