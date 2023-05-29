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Коммерсантъ FM
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Туроператоры зафиксировали рост интереса россиян к поездкам в Европу

Туристические компании зафиксировали рост интереса россиян к поездкам в страны Европы, несмотря на отсутствие прямого сообщения. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За прошлый год государства Шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе — Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия»,— сообщил Дмитрий Горин.

По его словам, прямое авиасообщение между Россией и Израилем дает возможность осуществлять поездки как с личными целям, так и с деловыми и туристическими.

В сентябре 2022 года Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия запретили въезд россиянам через границу ЕС с целью туризма. Эти шесть стран, а также Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы. Тогда же ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией и поднял стоимость визового сбора.

Анастасия Ларина

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